Destinacije Julijskih Alp vstopajo v zimsko sezono

Bled/Bohinj/Kranjska Gora/Radovljica, 30. novembra - Turistične destinacije na območju Julijskih Alp s praznično osvetlitvijo in programom vstopajo v novo zimsko sezono. V Bohinju in Kranjski Gori upajo na zimo, bogato s snegom, na Bledu pa namesto na zimske športe stavijo na romantičnost kraja. Novosti, programe prireditev in pričakovanja so predstavili na sredini novinarski konferenci na Bledu.