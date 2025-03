Bruselj s strategijo za izboljšanje finančnih priložnosti državljanov in podjetij

Bruselj, 19. marca - Evropska komisija je danes predstavila strategijo, s katero želi hkrati izboljšati finančne priložnosti državljanov in podjetij EU. V ta namen bi vzpostavili t. i. unijo prihrankov in naložb, s katero bi povečali razpoložljivost zasebnega kapitala za naložbe v prednostne naloge EU, kot so podnebne spremembe in obramba.