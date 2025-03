Bruselj bo predstavil načrt za okrepitev evropske obrambe

Koebenhavn, 19. marca - Evropska komisija bo danes predstavila predlog pravne podlage za izvedbo načrta za ponovno oborožitev Evrope, ki naj bi prinesel do 800 milijard evrov dodatnih naložb v obrambo. To je sicer le del načrta za okrepitev evropske obrambe do leta 2030, ki ga bo danes komisija predstavila v obliki bele knjige.