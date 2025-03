Ob jezeru Črnava podrli stoletni orjaški sekvoji

Preddvor, 22. marca - Ob jezeru Črnava v Preddvoru so v začetku tega meseca odstranili dve orjaški sekvoji oziroma mamutovca, ki so že približno sto let simbol tega območja. Drevesi so morali posekati, ker sta se začeli sušiti in sta ogrožali okolico, je pa na tem območju ostalo še šest orjaških sekvoj.