Nevarno 33-metrsko drevo ob Gimnaziji Kranj bodo podrli

Kranj, 20. avgusta - Družba Teden, inženiring, trgovina in storitve, ki je lastnica kranjskega hotela Creina, bo v soboto poskrbela za odstranitev nevarnega drevesa ob Gimnaziji Kranj. Gre za 110 let staro in 33 metrov visoko drevo mamutovec, ki ga je občina že leta 1961 zaščitila kot naravno znamenitost. Drevo se močno nagiba in ne more več samostojno stati.