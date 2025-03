Pankrti koncertno slavijo 45-letnico albuma Dolgcajt

Ljubljana, 19. marca - Pankrti, ki so pred 45 leti pretresli glasbeno sceno takratne Jugoslavije s prvencem Dolgcajt, so v spomin na obletnico pripravili krajšo koncertno turnejo. Ta jo bo vodila po treh glavnih mestih, v katerih je plošča najbolj odmevala. Začeli so v Zagrebu, aprila sledi Beograd, v četrtek pa s punk uspešnicami prihajajo v ljubljanski Kino Šiška.