Pankrti s koncertom v hali Tivoli praznujejo 45. obletnico glasbenega ustvarjanja

Ljubljana, 21. oktobra - Pankrti, ki so leta 1977 nastali iz upora proti dolgčasu in sistemu, bodo drevi v hali Tivoli z več tisoč glavo množico praznovali 45. obletnico svojega umetniškega ustvarjanja. V samoupravnem socializmu so se ukvarjali s kritiko sistema, danes nastopajo iz užitka, a vendar njihova besedila ostajajo relevantna za množice oboževalcev.