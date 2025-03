Poljska in baltske države za odstop od pogodbe o protipehotnih minah

Varšava, 18. marca - Obrambni ministri Poljske in treh baltskih držav so se danes zavzeli za odstop od Ottawske pogodbe o prepovedi protipehotnih min. Pri tem so opozorili, da so vojaške grožnje članicam zveze Nato, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, vse večje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.