Pregled - šport, 16. 3. (nedelja)

VIKERSUND - Smučarski skakalec Domen Prevc je s poletom, dolgim 247 metrov, zanesljivo zmagal na svetovnem pokalu v Vikersundu. Žirija tekmovanja je zaradi težav z vetrom že med tekmo sporočila, da bo obveljala le ena serija. Zmaga mu je prinesla tudi skupno drugo mesto na norveški turneji; najboljši je bil Nemec Andreas Wellinger.

VIKERSUND - Nika Prevc, ki je v soboto na letalnici v norveškem Vikersundu na svoj 20. rojstni dan dosegla 20. zmago v svetovnem pokalu, drugi dan ni dobila priložnosti za nastop. Tekmovalna žirija je zaradi premočnega vetra tekmo odpovedala, Prevc pa je potrdila skupno zmago na norveški turneji.

COZAR - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zanesljivo zmagal na dirki svetovnega prvenstva za VN Kastilje la Manche v Cozarju. V elitnem razredu MXGP je dosegel prvo zmago v sezoni 2025, z uspehom je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

KOPER - Slovenska moška rokometna reprezentanca se je po četrti zmagi v kvalifikacijski skupini 1 nad Severno Makedonijo z 38:27 že uvrstila na evropsko prvenstvo. To bo med 15. januarjem in 1. februarjem 2026 na Danskem, Norveškem in Švedskem.

POKLJUKA - Švicarska biatlonca Aita Gasparin in Nicklas Hartweg sta zmagovalca tekme mešanih parov za svetovni pokal na Pokljuki. Slovenca Lena Repinc in Jakov Fak, ta se je danes po tekmi poslovil od domačih navijačev, sta zasedla osmo mesto.

POKLJUKA - Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Anton Vidmar in Lovro Planko so na zadnji preizkušnji biatlonskega svetovnega pokala na Pokljuki danes zasedli deseto mesto v mešani štafeti. Zmagali so Švedi Anna Karin Heijdenberg, Hanna Öberg, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 23. krogu lige Aba po podaljšku premagali Zadar z 80:75.

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA gostili Phoenix Suns in jih premagali s 107:96. Prvi mož tekme je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je tekmo končal s 33 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava Big Banga so v 26. krogu Prve lige Telemach igrali 3:3 (2:2) proti Nafti, Maribor je s 4:2 (1:2) premagal Koper, Celje pa s 3:2 (1:0) nafto 1903.

SYDNEY - Slovenska golfistka Pia Babnik je turnir evropske serije v avstralskem Coffs Harbourju z nagradnim skladom 300.000 evrov končala na 16. mestu.

WINTERBERG - Slovenska deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta na mešani ekipni tekmi svetovnega pokala v paralelnem slalomu v nemškem Winterbergu izpadla v osmini finala izločilnih bojev. Tekmovanje sta končala na 16. mestu med 22 pari.

MELBOURNE - Britanec Lando Norris je zmagovalec prve dirke sezone svetovnega prvenstva formule 1 v avstralskem Melbournu. Na preizkušnji v zahtevnih vremenskih razmerah je slavil pred svetovnim prvakom Nizozemcem Maxom Verstappnom in Britancem Georgeom Russellom.

BUENOS AIRES - Španca Marc Marquez in Alex Marquez sta popoln konec tedna na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v Argentini sklenila še z dvojno zmago na klasični preizkušnji razreda motoGP. Tudi to je dobil starejši Marc na tovarniškem Ducatiju, za Alexom iz ekipe Ducati Gresini pa je bil tretji Italijan Franco Morbidelli z Ducatijem ekipe VR46.

SKOPJE - Makedonski nogometaš Andrej Lazarov je umrl v bolnišnici, potem ko je bil poškodovan v požaru na koncertu v Severni Makedoniji. V soboto je med koncertom v diskoteki v Kočanih izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 59 ljudi, 155 pa je bilo ranjenih, je sporočil notranji minister Panče Toškovski.