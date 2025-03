Pregled - svet, 16. 3. (nedelja)

SKOPJE - Severno Makedonijo je pretresel smrtonosni požar v klubu v Kočanih, v katerem je umrlo najmanj 59 ljudi, še 155 pa jih je poškodovanih, med njimi več huje. Večinoma je šlo za mlade, najmlajša smrtna žrtev je bila stara 14 let. Trenutno v povezavi s požarom sumijo več kot 20 ljudi, med njimi so nekateri umrli v požaru. Notranji minister Panče Toškovski je medtem dejal, da klub ni imel zakonite licence za obratovanje. Vlada je zaradi tragedije razglasila sedemdnevno žalovanje, uvedli pa so tudi preiskavo ter izredni nadzor vseh klubov.

BRUSELJ - EU je v tem težkem trenutku solidarna s prebivalci Severne Makedonije, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko je v požaru v mestu Kočani umrlo več kot 50 ljudi. Solidarnost so izrazili tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, vodja evropske diplomacije Kaja Kallas in komisarka Marta Kos.

BEOGRAD - Po množičnih protestih, na katerih se je po podatkih srbskega notranjega ministrstva zbralo okoli 110.000 ljudi, organizatorji pa trdijo, da jih je bilo več 100.000, je srbski predsednik Aleksandar Vučić v soboto dejal, da si večina Srbije ne želi barvne revolucije in nasilja, temveč hoče oblast zamenjati na volitvah. Po njegovih besedah so oblasti razumele sporočilo protesta. Protest naj bi zaznamovalo več incidentov, ki naj bi jih sprožila skupina zamaskiranih navijačev. Med drugim naj bi bile žrtve nasilje Vučićevi pristaši. Udeleženci protesta medtem trdijo, da je shod potekal mirno in da so incidenti izbruhnili, ko so oblasti na dogodek poslale provokatorje. Po navedbah Vučića je bilo skupno poškodovanih 56 ljudi, aretiranih pa 22.

WASHINGTON/SANA - ZDA so izvedle prve napade na hutijevce, odkar je predsednik ZDA Donald Trump. V napadih je umrlo najmanj 31 ljudi, več kot 100 je ranjenih, so sporočili jemenski uporniki. Trump je v soboto v objavi na družbenih omrežjih obljubil uporabo smrtonosne sile zaradi napadov hutijevcev na tovorne ladje, Iran pa pozval, naj preneha podpirati upornike. Hutijevci so v odzivu opozorili, da se bodo na napade odzvali. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je dejal, da Washington nima pravice narekovati zunanje politike Teherana.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija v zadnjem tednu nad Ukrajino izstrelila več kot tisoč brezpilotnih letalnikov, prek 1300 vodenih bomb in več kot deset raket različnega tipa. Po njegovih besedah je to dokaz, da si Rusija ne želi konca vojne. Obe strani medtem poročata o novih žrtvah napadov. V napadu ruskega brezpilotnika je bil v mestu Izjum v ukrajinski regiji Harkov ubit najmanj en človek, trije pa so bili ranjeni. Zadnji ukrajinski napadi na ruski strani niso povzročili smrtnih žrtev. Sta pa bila v regiji Belgorod ranjena ženska in otrok, je sporočil guverner Vjačeslav Gladkov. Še ena ženska naj bi bila ranjena v sosednji regiji Kursk.

WASHINGTON/MOSKVA - Ameriški državni sekretar Marco Rubio in ruski zunanji minister Sergej Lavrov sta v soboto po telefonu razpravljala o naslednjih korakih glede vojne v Ukrajini, so sporočili v Washingtonu. Po navedbah Moskve sta se diplomata pogovarjala o konkretnih vidikih izvajanja dogovorov, sprejetih na februarskem srečanju v Rijadu.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto Keitha Kellogga imenoval za posebnega odposlanca za Ukrajino, ne pa več tudi za Rusijo, kot je bil njegov naziv doslej. Medtem ko ameriški mediji v tem vidijo popuščanje Rusiji, pa niti Trump niti Kellogg v tem nazivu ne vidita zmanjšanja pristojnosti.

HOUSTON - Potem ko so velik del osrednjega dela in juga ZDA zajela silovita neurja s tornadi, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 34, največ v zvezni državi Missouri. Okoli 200.000 gospodinjstev ostaja brez elektrike. Na posnetkih iz regije je bilo videti prevrnjene tovornjake in celotna stanovanjska območja, ki so jih uničili tornadi.

RIM - Papež Frančišek, ki se zaradi pljučnice že več kot en mesec zdravi v bolnišnici, je v sporočilu vernikom priznal, da je trenutno šibek in da se je znašel v obdobju preizkušnje. Ob tem se jim je zahvalil za vse molitve. Tokratna nedelja je že peta, ko papež zaradi zdravstvenega stanja ni mogel osebno voditi molitve Angelovega čaščenja. Zdravstveno stanje svetega očeta se sicer zadnjem času izboljšuje. Kljub temu je še vedno hospitaliziran v rimski bolnišnici Gemelli, kjer izvaja terapijo in fizioterapijo.

CAPE CANAVERAL - Na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) se je uspešno izkrcala četverica astronavtov, zaradi česar je astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams korak bližje vrnitvi na Zemljo. Williams bi morala skupaj s kolegom Barryjem Wilmoreom na ISS preživeti le nekaj dni, a se zaradi tehničnih težav s plovilom še nista uspela vrniti na Zemljo.