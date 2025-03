V soboto se začenjajo resnejše motnje na hitri cesti čez Rebernice

Ljubljana/Postojna/Vipava, 14. marca - Začenjajo se resnejše motnje zaradi celovite prenove vipavske hitre ceste na odseku čez Rebernice. Od 7.30 ure v soboto do ponedeljka do 5. ure bo hitra cesta med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri proti Novi Gorici v celoti zaprta. Sledila bo zapora voznega pasu, daljša popolna zapora pa je napovedana od druge polovice avgusta naprej.