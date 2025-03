V Beogradu se pred načrtovanim protestom zbirajo množice

Beograd, 15. marca - V središču Beograda se pred današnjim protestom zbira množica ljudi. Že ponoči je bilo nekaj napetosti v Pionirskem parku in pred tehnično fakulteto, kjer sta bila poškodovana študent in profesor. V izogib morebitnemu novemu nasilju so študenti za glavno prizorišče protesta izbrali trg Slavija in ne narodno skupščino, kot je bilo sprva predvideno.