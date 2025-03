Rubio zmerno optimističen glede prekinitve ognja v Ukrajini

Quebec, 14. marca - Ameriški državni sekretar Marco Rubio je po srečanju skupine G7 v Kanadi danes dejal, da je previdno optimističen glede prekinitve ognja med Ukrajino in Rusijo. Kijev in Moskvo je pozval, naj skleneta kompromis. Zunanji ministri G7 so pred tem dosegli enotno stališče glede podpore predlogu ZDA za prekinitev ognja med Kijevom in Moskvo.