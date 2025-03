Na letošnjem Pučnikovem simpoziju o svobodi govora

Slovenska Bistrica, 14. marca - V sklopu letošnjega Pučnikovega simpozija, ki ga v Slovenski Bistrici pripravlja Inštitut dr. Jožeta Pučnika, so danes pripravili okroglo mizo o poskusih omejevanja svobode govora, na kateri so sodelovali evropski poslanec Milan Zver, sociolog Matevž Tomšič in predsednik sveta za zaščito govora pri Zboru za republiko Jože Biščak.