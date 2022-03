Na simpoziju o izjemnosti osebnosti in dela Jožeta Pučnika

Slovenska Bistrica, 11. marca - V Slovenski Bistrici se je danes odvil 13. Pučnikov simpozij, ki ga prireja Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s Konrad Adenauer Stiftung, Evropsko platformo spomina in vesti ter občino. Na njem so ponovno izpostavili izjemnost osebnosti in dela Jožeta Pučnika (1932 - 2003). "Bil je človek dejanj," je dejal njegov sin Gorazd Pučnik.