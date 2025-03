Pregled - šport, 13. 3. (četrtek)

THUN - Nogometaši Celja so na povratni tekmi osmine finala v Thunu po enajstmetrovkah proti Luganu napredovali v zgodovinski prvi slovenski četrtfinale konferenčne lige. Celjani, ki so prvo tekmo dobili z 1:0, so danes sicer po podaljških zaostajali s 4:5, pri enajstmetrovkah pa so bili s 3:1 boljši od Švicarjev. V četrtfinalu se bodo pomerili s Fiorentino.

POKLJUKA - Jakov Fak je na kratki posamični biatlonski tekmi za svetovni pokal na Pokljuki prišel do sedme posamične zmage v svetovnem pokalu, skupaj pa z dvema naslovoma svetovnega prvaka do devete zmage v karieri. Nazadnje je Fak zmagal v sezoni 2014/15, na stopničkah pa je bil 37-letni biatlonec nazadnje januarja 2023 v Ruhpoldingu.

POKLJUKA - Svetovna prvakinja v posamični preizkušnji Francozinja Julia Simon je dobila tudi kratko posamično tekmo na Pokljuki. Slovenke so dobre uvrstitve pustile na strelišču. Polona Klemenčič je bila 31., Anamarija Lampič 48., Lena Reoinc 68. in Živa Klemenčič 75.

OSLO - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je s sedmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu, ki jo je z ogromno prednostjo 27,9 točke pred zasledovalkami slavila v Oslu, ubranila veliki kristalni globus za sezono. Prevc, tudi dobitnica dveh zlatih snežink na nedavnem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, je tako Sloveniji prinesla še šesto skupno zmago sezone.

OSLO - Japonec Ryoyu Kobayashi je zmagovalec prve tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev na norveški turneji na Holmenkollnu nad Oslom. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek na četrtem mestu, Domen Prevc je bil peti.

OSLO - Pri Mednarodni smučarski zvezi Fis so pred današnjimi tekmami skakalcev v Oslu tudi uradno potrdili spremembe glede opreme do konca sezone tako skakalcev kot nordijskih kombinatorcev. Potrdili so, da bodo nadzorniki Fisa odslej po tekmah zasegli in pod ključem shranili drese skakalcev in kombinatorcev.

OSLO - Nekdanji norveški smučarski skakalec Anders Fannemel bo začasni glavni trener norveške skakalne reprezentance, so za norveški portal NRK potrdili pri tamkajšnji zvezi. Slovenec Bine Norčič se bo posvetil vodenju skakalcev v celinskem pokalu.

OSLO - Mednarodna smučarska zveza Fis je sporočila, da je suspendirala še tri norveške smučarske skakalce, in sicer Robina Pedersena, Kritofferja Sundala in Roberta Johanssona. Te zaradi domnevne vpletenosti v manipulacijo skakalnih dresov prav tako preiskuje Fisov oddelek za etiko.

LA THUILE - Nemka Emma Aicher je zmagovalka skrajšanega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v La Thuilu v Italiji. Italijanka Sofia Goggia je bila druga, zaostala je šest stotink sekunde, Federica Brignone je zasedla tretje mesto. Slovenka Ilka Štuhec se na mehkem snegu ni znašla in z zaostankom 3,08 sekunde končala na 28. mestu.

LENDAVA - Nogometaši Nafte 1903 so v 25. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale s 3:2 (2:1).

LONDON - Evropska nogometna zveza Uefa se bo pogovorila z organizacijama, kot sta krovna nogometna zveza Fifa in mednarodni odbor za nogometna pravila Ifab, o morebitni spremembi pravila dvojnega dotika pri izvajanju enajstmetrovke po tekmi med Atleticom in Realom v četrtfinalu lige prvakov.

LJUBLJANA - Košarkarji Crvene zvezde so zašli v krizo. Na tekmi 29. kroga evrolige so z 80:82 doma izgubili proti Olimpii Milano, kar je bil njihov četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih, tretji v evroligi, po Žalgirisu drugi zapovrstjo na domačem igrišču in drugi v sezoni proti Milančanom. Slednji imajo isti izkupiček kot Crvena zvezda in Pariz, 16 zmag in 13 porazov. Na srečo Beograjčanov je izgubil tudi njihov neposreden konkurent za šesto mesto Pariz. V Kaunasu je moral priznati premoč Žalgirisu, ki je bil boljši s 83:81. Izgubil je tudi do tega kroga četrtouvrščeni Monaco, z 88:91 je moral v Beogradu priznati premoč Maccabiju. Drugouvrščeni Fenerbahče je z 92:82 doma premagal Asvel, zadnjeuvrščena Alba je bila s 97:90 boljša od Baskonie, Real pa je v gosteh z 80:67 ugnal Virtus Bologno in s tem zabeležil pomembno zmago v boju za uvrstitev v izločilne boje.

RIM - Nizozemec Olav Kooij je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Nizozemec je bil na 190 km dolgi trasi od Norcie do Trasacca najboljši v sprintu razredčene glavnine. Skupno vodstvo je ohranil Italijan Filippo Ganna.

LYON - Francoz Lenny Martinez je zmagovalec pete etape kolesarske dirke Pariz-Nica. Skupno vodstvo je s tretjim mestom v razgibani etapi prevzel lanski zmagovalec, Američan Matteo Jorgenson, medtem ko je imel njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, po padcu sredi etape veliko težav in je izgubil 26 sekund.

MELBOURNE - Formula 1 je tik pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva konec tedna v Avstraliji razjasnila ključno kadrovsko vprašanje. Vodstvo tekmovanja je podaljšalo pogodbo z generalnim direktorjem Stefanom Domenicalijem za pet let, do konca leta 2029.

BOSTON - Košarkarji Oklahome so v severnoameriški ligi NBA na derbiju vodilnih ekip proti Boston Celtics v gosteh s 118:112 premagali branilce naslova. Za Oklahomo je bila to 17. zmaga na zadnjih 18 tekmah. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 34 točk in okrepil svoje možnosti za nagrado za najkoristnejšega igralca z vrhunsko predstavo.