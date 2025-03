Pregled - svet, 13. 3. (četrtek)

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je načeloma pripravljen podpreti začasno premirje z Ukrajino, a da obstajajo nianse, o katerih se je potrebno še pogovoriti z ameriškimi sogovorniki, morda tudi s predsednikom Donaldom Trumpom. Po njegovem mnenju mora prekinitev sovražnosti voditi k dolgotrajnemu miru in odpravi temeljnih vzrokov konflikta.

WASHINGTON - Ruski predsednik Vladimir Putin je podal zelo obetavno izjavo o premirju z Ukrajino, ki pa ni popolna, je na srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem v Beli hiši povedal predsednik ZDA Donald Trump. Dejal je, da bi se zelo rad srečal s Putinom ali govoril z njim, ter dodal, da se z Ukrajino pogovarjajo, katere dele ozemlja bo lahko ohranila in katere bo izgubila.

MOSKVA/KIJEV - Ruska vojska je v celoti prevzela nadzor nad mestom Sudža v obmejni regiji Kursk, kamor so avgusta lani vdrle ukrajinske sile, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dodalo je, da je vojska ponovno zavzela še dve naselji v regiji. Ukrajina navedb ni potrdila, je pa odredila evakuacijo več vasi v regiji Sumi, ki meji na regijo Kursk. Tako Rusija kot Ukrajina sta ob tem izvedli nove napade z droni.

BRUSELJ - Evropski parlament se je dobri dve leti po odmevni korupcijski aferi Katargate znašel sredi nove afere, tokrat v povezavi s kitajskim telekomunikacijskim podjetjem Huawei. Belgijska policija je preiskala pisarne in domove več lobistov kitajskega podjetja, ki naj bi podkupovali nekdanje in sedanje evroposlance. Več oseb je pridržala z namenom, da bi jih zaslišala. Ali so med pridržanimi poslanci, ni znano. Huawei je v odzivu zatrdil, da spoštuje veljavne zakone in predpise držav in regij, v katerih deluje, in da zadevo preverjajo.

WASHINGTON/DOHA - Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze, je v sredo na srečanju z irskim premierjem Michealom Martinom povedal predsednik ZDA Donald Trump. Izjavo Trumpa, ki je pred tem predstavil načrt, po katerem bi ZDA prevzele Gazo in njene prebivalce izselile v arabske države, so pozdravili pri Palestinski osvobodilni organizacijo (PLO), gibanju Hamasu, v Egiptu in Jordaniji. Zunanji ministri Egipta, Jordanije, Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Katarja so se medtem sestali z odposlancem ZDA za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom in mu predstavili svoj načrt za obnovo enklave.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je pred pogovori s šefom Nata Markom Ruttejem v Beli hiši ponovil stališče, da članice zavezništva za obrambo namenjajo premalo sredstev. Rutte mu je zagotovil, da se je Evropa zavezala, da bo na tem področju storila več. Gostitelj je ob tej priložnosti ponovno izrazil tudi željo po priključitvi Grenlandije ZDA, rekoč da je to potrebno za mednarodno varnost.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump, ki še naprej grozi z novimi carinami, je zatrdil, da ne bo popuščal in bo pri njih vztrajal. EU se je glede carin z ZDA pripravljene pogajati, z Otoka prihajajo opozorila, da carinska vojna z ZDA ni v nikogaršnjem interesu, Kanada pa se je zaradi carin pritožila na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).

ŽENEVA - Izrael je s preprečevanjem rojstev med Palestinci zagrešil genocidno dejanje, je v poročilu ugotovila preiskovalna komisija ZN. Izraelu očita namerno uničevanje zdravstvenih ustanov, povezanih s spolnim in reproduktivnim zdravjem v Gazi. Med drugim je bila decembra 2023 tarča napada ustanova Al Basma, osrednji center za zdravljenje neplodnosti v enklavi, pri čemer naj bi bilo uničenih okrog 4000 zarodkov. Komisija ni našla verodostojnih dokazov, da bi se poslopje uporabljalo v vojaške namene.

VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je v intervjuju za britanski časnik Financial Times ZDA pozval, naj premestijo jedrske konice na poljsko ozemlje, kar bi delovalo kot odvračalno sredstvo proti Rusiji. Kot piše časnik, bi potezo Moskva lahko razumela kot provokacijo. Po lastnih besedah je o tem nedavno govoril tudi s posebnim odposlancem ZDA za Ukrajino Keithom Kelloggom.

BANJALUKA - Parlament Republike Srbske je po izdaji naloga tožilstva Bosne in Hercegovine za privedbo predsednika te entitete BiH Milorada Dodika v sredo sprožil postopek sprejemanja nove ustave. O osnutku ustave bo kljub opozorilom urada visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH predvidoma odločal že danes. Narodna skupščina Republike Srbske bo na predlog Dodika na zasedanju po hitrem postopku obravnavala osnutek ustave in predlog zakona o zaščiti ustavnega reda Republike Srbske.

VATIKAN - Papež Frančišek je obeležil 12 let pontifikata. Potem ko je bil leta 2013 izvoljen na čelo Katoliške cerkve, je vanjo vnesel več socialne pravičnosti, reformiral rimsko kurijo in vatikanske finance, lotil se je tudi vprašanja spolnih zlorab. Obletnico je papež dočakal v bolnišnici v Rimu, kjer se že skoraj mesec dni zdravi zaradi pljučnice.

PEKING - Kitajska je Washington pozvala k dialogu o umirjanju trgovinskih napetosti med največjima gospodarstvoma na svetu. Kitajska se je vedno zavzemala za to, da z ZDA vzpostavi pozitiven odnos do razlik in sporov na gospodarskem in trgovinskem področju, je poudarila tiskovna predstavnica kitajskega ministrstva za trgovino.

EREVAN/BAKU - Armenija in Azerbajdžan sta sklenila mirovna pogajanja, saj sta uspela dogovoriti še o zadnjih spornih točkah mirovnega sporazuma, s katerim se bo uradno končal desetletja dolg konflikt.

CAPE TOWN - EU se je v luči stopnjevanja trgovinske vojne med velesilama po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pripravljena pogajati z ZDA. Vselej smo bili jasni, da bomo branili naše interese, a želim poudarili, da smo odprti za pogajanja, je dejala med obiskom v Južni Afriki.

DAMASK - Začasni predsednik Sirije Ahmed al Šara je podpisal ustavno deklaracijo, ki bo urejala petletno obdobje prehodnih oblasti. Dokument ureja delitev oblasti in sestavo parlamenta. Prav tako določa pravice žensk ter svobodo mnenja, tiska in izražanja. Šara je ob tem izrazil upanje, da bo deklaracija pomenila začetek nove zgodovine Sirije.