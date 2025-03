Odbor za infrastrukturo podprl predlog zakona na področju ravnanja z vodo

Ljubljana, 13. marca - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ta med drugim v zakonsko materijo prenaša ustavno določeno pravico do pitne vode, kamor sodi tudi neprofitna oskrba prebivalstva s pitno vodo.