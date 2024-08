Za izvajanje gospodarskih javnih služb s področja voda poseben zakon

Ljubljana, 12. avgusta - Na ministrstvu za naravne vire in prostor so pripravili osnutek predloga zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Novi zakon bo področje ravnanja z vodo - oskrba s pitno vodo je v Sloveniji tudi ustavno predpisana - nadgradil in celovito uredil ločeno.