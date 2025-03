Na celjskem sejmišču se začenja pet marčnih sejmov

Celje, 14. marca - Celjsko sejmišče bo od danes do nedelje gostilo pet sejemskih prireditev, in sicer Altermed&Flora, Dnevi lovstva, Dnevi športnega strelstva, Festival KulinArt in Apis Slovenija/Europe. Slednji bo vrata odprl v soboto. Družba Celjski sejem na sejemskih prireditvah pričakuje več kot 300 razstavljavcev.