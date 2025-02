Na celjskem sejmišču marca pet sejemskih prireditev

Celje, 25. februarja - Na celjskem sejmišču bo med 14. in 16. marcem potekalo pet sejemskih prireditev, in sicer Altermed&Flora, Dnevi lovstva, Dnevi športnega strelstva, Festival KulinArt in Apis Slovenija/Europe. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala vodja projekta marčnih sejmov Irena Škorja, na petih sejmih pričakujejo več kot 300 razstavljavcev.