Kitajska ZDA pozvala k dialogu za umirjanje trgovinskih napetosti

Peking, 13. marca - V Pekingu so danes Washington pozvali k dialogu o umirjanju trgovinskih napetosti med največjima gospodarstvoma na svetu. "Kitajska se je vedno zavzemala za to, da z ZDA vzpostavi pozitiven odnos do razlik in sporov na gospodarskem in trgovinskem področju," je poudarila tiskovna predstavnica kitajskega ministrstva za trgovino He Yongqian.