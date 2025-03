Veljati začenjajo ameriške carine na jeklo in aluminij

Washington, 12. marca - Danes so začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je predsednik Donald Trump napovedal februarja. Po ocenah analitikov bodo močno prizadele tudi EU, saj so ZDA pri obeh skupinah blaga na vrhu seznama izvoznih trgov za evropska podjetja. EU je napovedala odziv z odločnimi in sorazmernimi ukrepi.