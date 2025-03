Večer o izjemnih gospodarstvenikih in podjetnikih (13. 3.)

Maribor, 12. marca - Srečko Klapš v komentarju Celota je več piše o nagradah Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Po mnenju avtorja letošnji izbor petih nagrajencev z različnih področij kaže na to, da so slovenski gospodarstveniki in podjetniki odporni in podjetni.