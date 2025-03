Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 3.)

Ljubljana, 12. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je pilot, ki je umrl v ponedeljek v letalski nesreči na Veliki planini, švedski poslovnež in nekdanji politik Carl Lundstrom. Poročale so tudi o stanovanjski krizi, tudi v Sloveniji, še posebej v večjih mestih, kjer predstavlja pereč problem predvsem za mlade.