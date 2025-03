Ljubljana, 14. marca - Obeležujemo mednarodni dan matematike in dan števila pi, ki je posvečen matematični konstanti pi. Na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani bo zato danes potekalo državno tekmovanje v recitiranju decimalk števila pi, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru pa mednarodno tekmovanje v matematiki.