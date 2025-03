Na Ravnah vzporedno z obnovo objektov Stare železarne tudi digitalizacija vsebin

Ravne na Koroškem, 23. marca - S podporo ministrstva za kulturo na Ravnah na Koroškem teče 1,6 milijona evrov vreden projekt prenove muzejskega območja Stara železarna. Obnova objektov bo predvidoma zaključena do konca maja, projekt digitalizacije in interpretacije vsebin pa predvidoma do konca avgusta. Sledilo bo odprtje, so za STA napovedali na ravenski občini.