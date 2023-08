Ministrica Vrečko na Koroškem obljubila podporo pri sanaciji škode

Ravne na Koroškem/Slovenj Gradec, 23. avgusta - Razmere po ujmi z začetka avgusta, ki je na Koroškem poškodovala tudi nekaj kulturne dediščine in nevarno ogrozila pomembne depoje, si je danes ogledala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Obljubila je podporo ministrstva pri sanaciji škode in povedala, da pristopajo celostno in sodelujejo pri načrtovanju interventnih ukrepov.