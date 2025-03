Delo o naložbah v varnost (12. 3.)

Ljubljana, 11. marca - Novica Mihajlović v komentarju Tiri in ceste so lahko naše orožje piše o vojni v Ukrajini in z njo povezanimi razpravami o povečevanju deleža obrambnih izdatkov v bruto domačem proizvodu evropskih držav. Avtor pa meni, da lahko z bolj pretočnim prometom iz Kopra na vzhod morda bolj pripomoremo k evropski varnosti kot z nakupom orožja.