Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 3.)

Ljubljana, 11. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so reševalne ekipe danes popoldne našle domnevno truplo pilota letala, ki je strmoglavilo na območju Velike planine v slovenskih Alpah. Poročale so tudi o okrepljeni prisotnosti mednarodne vojaške misije Eufor v Bosni in Hercegovini v luči ponovnih političnih napetosti.