Predlog zakona o dostopu do dokumentov o trgovini z orožjem na sejo DZ obširno spremenjen

Ljubljana, 11. marca - Pristojni odbor DZ je brez glasu proti podprl predlog zakona o dostopu do dokumentov o trgovini z orožjem, ki ga je predlagala trojica poslancev Svobode. Ob tem so ga s sprejetimi dopolnili obširno spremenili. Tako v koaliciji kot v opoziciji so se strinjali, da bi morali biti dostopni vsi dokumenti, a so bili v opoziciji do predloga kritični.