Odbor DZ z dnevnega reda umaknil predlog zakona o prostem dostopu do dokumentov o trgovini z vojaškim orožjem

Ljubljana, 19. februarja - Odbor DZ za notranje zadeve je na predlog poslanske skupine Svoboda z dnevnega reda današnje seje umaknil predlog zakona o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem in opremo v letih 1991-1994. Kot razlog so navedli odsotnost njihovega poslanca Martina Premka, ki bo zakon predstavljal.