V izraelskem napadu na Gazo več mrtvih

Tel Aviv/Gaza, 11. marca - V izraelskem zračnem napadu so bili danes v Gazi ubiti štirje ljudje, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je na jugu Gaze izvedla zračni napad na teroriste, ki naj bi zbirali informacije o izraelskih silah na tem območju in so prestavljali grožnjo izraelskim vojakom, poročajo tuje tiskovne agencije.