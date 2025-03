V sindikatu pozivajo k ureditvi poklica reševalca iz vode

Ljubljana, 11. marca - V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma (SGIT) Slovenije opozarjajo na problematiko reševalcev iz vode in številne kršitve, povezane z njihovim delom. V tej luči pozivajo k umestitvi poklica v standardno klasifikacijo poklicev ter njegovo opredelitev v kolektivni pogodbi za gostinstvo in turizem. Poklic bi uvrstili vsaj v peti tarifni razred.