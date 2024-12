V javni obravnavi predlog novele zakona o varstvu pred utopitvami

Ljubljana, 18. decembra - Ministrstvo za obrambo je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o varstvu pred utopitvami, ki na novo ureja dejavnosti na tekočih in divjih vodah, kot so raftanje, kajakaštvo in supanje. Ministrstvo želi z novelo zagotoviti čim večjo varnost in posledično zmanjšati število utopitev. Komentarje sprejemajo do 17. januarja 2025.