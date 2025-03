Pregled - šport, 10. 3. (ponedeljek)

OSLO - Norveška smučarska zveza je na spletni strani objavila, da je suspendirala vpletene v manipulacijo s skakalnimi dresi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, vključno s selektorjem skakalcev Magnusom Brevigom. Funkcijo glavnega trenerja bo do nadaljnjega prevzel Slovenec Bine Norčič, je še dodala krovna zveza.

LJUBLJANA - Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v pripravah na letošnje evropsko prvenstvo na pripravljalnih tekmah dvakrat pomerila z Nemčijo, najprej 8. avgusta v Stožicah, dva dni kasneje pa bo gostovala še v Mannheimu. Sredi avgusta bo slovenska reprezentanca nato gostovala na turnirju v Latviji in odigrala tekmi proti Litvi in Latviji.

LJUBLJANA - Teniška igralka Kaja Juvan se vrača v slovensko reprezentanco, je sporočila Teniška zveza Slovenije. Odsotni pa bosta najboljši Slovenki na računalniški lestvici Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek. Slovensko izbrano vrsto od 8. do 12. aprila v Litvi čaka nastop v prvi evroafriški skupini pokala BJK, tekmici v skupini pa bosta Srbija in Litva.

OSIJEK - Na evropskem prvenstvu v zračnem orožju v Osijeku je na današnji tekmi v disciplini zračna puška 10 metrov najboljši izid med Slovenci dosegla Urška Hrašovec, ki je s 626,9 kroga zasedla 29. mesto. Med tremi slovenskimi strelci v tej disciplini je Luka Lukić s 627,2 kroga osvojil 39. mesto.

ŠKOFJA LOKA - Košarkarji LTH Castingsa so v 20. krogu lige OTP banka doma premagali Terme Olimio Podčetrtek z 89:87 (23:24, 43:44, 71:64).

LJUBLJANA - Nogometna zveza Slovenije je izvedla žreb Pokala Pivovarne Union. V četrtfinalu bodo tekme Maribor - Celje, Nafta 1903 - Bravo Big Bang, Olimpija - Beltinci in Bistrica - Koper. Tekme četrtfinala bodo na sporedu 2. aprila. Izžrebali so tudi pare polfinala ženskega pokala, ki bo na sporedu 30. marca. Prvi par sestavljata Primorje in Ljubljana, drugega pa Radomlje Medex in Mura Nona.

BELLEGARDE - Belgijski kolesar Tim Merlier je zmagovalec druge etape prestižne preizkušnje Pariz-Nica. Na trasi od Montessona do Bellegarda je bil prepričljivo najboljši v sprintu glavnine in še povišal prednost v skupnem seštevku po nedeljski zmagi v prvi etapi. Edini Slovenec Matevž Govekar je zasedel deveto mesto.

LIDO DI CAMAIORE - Italijanski kolesar Filippo Ganna je zmagovalec uvodne etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. V 11,5 km dolgi vožnji na čas v okolici Camaioreja je svoje tekmece ugnal za kar 23 sekund. Trije slovenski predstavniki Gal Glivar, Luka Mezgec in Domen Novak so bili v ozadju.

LAS VEGAS - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so obrnili nov list. Potem ko so po nizu petih porazov v severnoameriški ligi NHL v nedeljo premagali St. Louis Blues, so bili danes uspešni proti Vegas Golden Knights. Kralji so slavili s 6:5, Kopitar pa je bil prvi strelec na tekmi ter podajalec za prednost gostov 6:3.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji Oklahoma City Thunder so v derbiju zahodne konference lige NBA premagali Denver Nuggets s 127:103. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je ob vrnitvi na parkete po poškodbi kolena igral dobro minuto. Dvoboj zvezdnikov in kandidatov za naziv MVP sezone je dobil Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 40 točk. Nikola Jokić je zbral 24 točk, 13 skokov in devet podaj.