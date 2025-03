Pregled - svet, 10. 3. (ponedeljek)

DŽEDA/KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dan pred pogovori predstavnikov ZDA in Ukrajine prispel v Savdsko Arabijo, kjer se je srečal s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Zelenski je pred tem dejal, da si Ukrajina želi mir in da je Rusija edini razlog za nadaljevanje vojne. Izrazil je pričakovanje, da bodo pogovori med ZDA in Ukrajino prinesli rezultate. V Savdsko Arabijo je prispel tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki je na vprašanje, ali lahko Ukrajina pričakuje, da bo spet začela prejemati vojaško pomoč ZDA, odgovoril, da je to nekaj, kar bi lahko rešili.

DAMASK - Sirske varnostne sile so med večdnevnimi spopadi z borci, zvestimi nekdanjemu predsedniku Bašarju Al Asadu, ubile najmanj 1068 civilistov, večinoma alavitov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Sirsko obrambno ministrstvo je pred tem sporočilo, da je vojaška operacija v provincah Latakija in Tartus končana. Sirski predsednik Ahmed al Šara je v nedeljo v luči spopadov z uporniki "ostanke nekdanjega režima" strmoglavljenega predhodnika Bašarja al Asada in njihove tuje podpornike obtožil, da skušajo zvleči državo v državljansko vojno.

GAZA/DOHA - Odločitev Izraela, da zaustavi oskrbo z elektriko na območju Gaze, predstavlja stopnjevanje genocida, je sporočila Palestinska uprava. Približno pol milijona ljudi v enklavi naj bi medtem ostalo tudi brez dostopa do pitne vode, saj je zaradi prekinitve oskrbe z elektriko ni mogoče razsoljevati. Izraelska delegacija je medtem prispela v Doho, kjer naj bi se nadaljevala pogajanja v iskanju dogovora glede prehoda v drugo fazo prekinitve ognja v Gazi. Ta predvideva izpustitev preostalih izraelskih talcev in umik izraelske vojske iz Gaze.

SARAJEVO - Nato ne bo dovolil varnostnega vakuuma v BiH, je opozoril generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Državo je obiskal v luči povečanih napetosti po nedavni nepravnomočni obsodbi predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika. Z novonastalo krizo se morajo po njegovih besedah spopasti tudi člani predsedstva BiH. Rutte je še poudaril, da ne bodo dopustili ogrožanja miru. Nismo v letu 1992 in ne bomo dopustili, da nastane varnostni vakuum, je dejal in s tem spomnil na leto, ko se je začela vojna v BiH.

WASHINGTON/VARŠAVA/BRUSELJ - Milijonar Elon Musk se je v nedeljo na omrežju X zapletel v spor s poljskim zunanjim ministrom Radoslawom Sikorskim. Slednjega je zmotil Muskov zapis o pomenu njegovega satelitskega omrežja Starlink za Ukrajino, ki da bi bila ob morebitnem izklopu tega komunikacijskega omrežja poražena. V obračun se je vpletel tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio. V Bruslju so poudarili, da lahko EU Ukrajini zagotovi satelitsko podporo, če bi to ob morebitnem izklopu Starlinka potrebovala. Trenutno se sicer zdi, da to ni potrebno, so navedli pri Evropski komisiji.

WASHINGTON - ZDA ukinjajo 83 odstotkov programov ameriške Agencije za mednarodno pomoč Usaid, je sporočil ameriški državni sekretar Marco Rubio. Kot je utemeljil na družbenem omrežju X, je bilo v pogodbah, ki so razveljavljene, porabljenih več deset milijard dolarjev na načine, ki niso služili temeljnim nacionalnim interesom ZDA ali so jim celo škodovali.

LONDON - V Severnem morju pred jugovzhodno obalo Velike Britanije je tovorna ladja trčila v zasidran tanker, na katerem je izbruhnil požar. Na kopno so prepeljali več kot 30 ljudi. Švedska družba Stena Bulk je potrdila, da je lastnik tankerja, vpletenega v nesrečo, in dodala, da ga upravlja pomorsko podjetje Crowley s sedežem v ZDA. Gre za enega od desetih tankerjev v programu ameriške vlade, namenjenem oskrbi vojske.

BERLIN - Predsedstva Krščansko-demokratske unije (CDU) in njene sestrske Krščansko-socialne unije (CSU) ter socialdemokratov SPD so potrdila vstop v koalicijska pogajanja. Po uvodnih pogovorih se bodo tako predvidoma ta teden lahko začela tudi uradna pogajanja. Nemški Zeleni pa so sporočili, da ne nameravajo podpreti več milijard težkega sklada za obrambo in infrastrukturo, ki ga načrtujejo konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati SPD. S tem je ogroženo sprejetje sklada, saj je zanj potrebna dvotretjinska večina v parlamentu.

STOCKHOLM - Evropske članice Nata so med letoma 2020 in 2024 okrepile nakupe orožja iz ZDA, ki je v tem obdobju predstavljalo 64 odstotkov celotnega uvoza, kaže poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri). ZDA so tudi na globalni ravni še naprej glavna država izvoznica in so med letoma 2020 in 2024 predstavljale 43 celotnega izvoza, kar predstavlja osemodstotno rast v primerjavi z minulim obdobjem. Največji kupec ZDA ostaja Savdska Arabija. Največja globalna prejemnica orožja je Ukrajina, ki je v zadnjem obdobju prejela 8,8 odstotka celotnega svetovnega izvoza.

OTTAWA - Novi vodja kanadske Liberalne stranke je v nedeljo postal nekdanji guverner centralne banke Mark Carney, ki bo Justina Trudeauja nasledil tudi na premierskem položaju. Izpostavil je izzive, s katerimi se Kanada sooča po vrnitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poudaril je, da Kanada ne bo nikoli del ZDA, Trumpove ukrepe na področju carin pa je označil za gospodarsko krizo.

BUKAREŠTA - Po zavrnitvi kandidature proruskega skrajno desnega politika Calina Georgescuja na ponovljenih predsedniških volitvah so v nedeljo izbruhnili nasilni spopadi med njegovimi privrženci in policijo. Policija je pridržala več domnevnih udeležencev izgredov. Pred sedežem volilne komisije se je zbralo več sto podpornikov Georgescuja. Ta se je zaradi odločitve volilne komisije, da zavrne njegovo kandidaturo, pritožil na ustavno sodišče.

FRANKFURT - V Nemčiji so zaradi opozorilne stavke zaposlenih na 13 letališčih, ki jo je organiziral sindikat Verdi, odpovedali več tisoč letov. Po ocenah združenja letališč ADV so odpovedali več kot 3400 letov, prizadetih je bilo okoli pol milijona potnikov.

MOSKVA - Rusija je zaradi domnevnih očitkov vohunjenja odredila izgon enega od sekretarjev in soproga ene od sekretark na britanskem veleposlaništvu. Po prepričanju britanskega zunanjega ministrstva ne obstaja nobenega utemeljenega očitka, ki bi upravičil izgon.

PEKING - Veljati je začel nov sklop kitajskih povračilnih carin na uvoz blaga iz ZDA, ki so odgovor na dodatno ameriško zvišanje carin na ves uvoz blaga iz Kitajske. Povračilne carine v višini 15 oz. 10 odstotkov se tokrat nanašajo predvsem na kmetijske pridelke in izdelke.

NEW YORK - Agenti ministrstva za domovinsko varnost ZDA so v soboto ponoči pridržali študenta univerze Columbia Mahmuda Halila, ki je bil med voditelji lanskoletnih protestov proti izraelski vojni v Gazi. Njegova aretacija sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o izgonu tujih udeležencev protestov, ki so lani zajeli ameriške univerze.