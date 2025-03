Reševalci še iščejo ostanke strmoglavljenega letala

Kamnik, 10. marca - Reševalne ekipe bodo tudi ponoči in v torek nadaljevale iskalno akcijo ostankov manjšega motornega letala, ki je dopoldne strmoglavilo na območju Velike Planine. Dele letala so popoldne našli v koči ljubljanske fakultete za strojništvo in njeni okolici na območju planine Konjščica. Po zadnjih podatkih policije še vedno niso našli pilota.