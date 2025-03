Na območju Velike planine izgubili stik z manjšim letalom

Kamnik, 10. marca - Na območju Velike planine je kontrola zračnega prometa dopoldne izgubila stik z manjšim letalom. Letalo trenutno iščejo policija in druge reševalne službe. Iskanje je oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, ki otežujejo tudi letenje reševalnih helikopterjev, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.