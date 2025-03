Sirske oblasti razglasile konec operacije v obalnih regijah

Damask/Teheran, 10. marca - Sirsko obrambno ministrstvo je danes razglasilo konec varnostne operacije v obalnih regijah države, kjer so v zadnjih dneh potekali spopadi med varnostnimi silami in privrženci strmoglavljenega nekdanjega predsednika Bašarja Al Asada. V Teheranu so medtem zavrnili obtožbe o vpletenosti v spopade, poročajo tuje tiskovne agencije.