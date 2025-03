V luči spopadov v Siriji pozivi k ustavitvi nasilja nad civilisti

New York/Bruselj, 9. marca - Po izbruhu spopadov v Siriji med varnostnimi silami in privrženci bivšega režima s številnimi mrtvimi, tudi civilisti, se vrstijo obsodbe in pozivi k ustavitvi nasilja. ZDA so obsodile poboje manjšin v Siriji, začasne oblasti pa pozvale h kaznovanju odgovornih. Združeni narodi pa so pozvali k preiskavi pobojev.