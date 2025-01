Covid-19 pet let po prvi smrtni žrtvi ostaja smrtonosen

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana/Ženeva, 9. januarja - Na Kitajskem so pred petimi leti potrdili prvo smrtno žrtev dotlej neznane bolezni, ki so jo poimenovali covid-19. Prerasla je v pandemijo, ki je ustavila svet in po uradnih podatkih terjala več kot sedem milijonov življenj. Zdaj je covid-19 endemična bolezen, za katero ljudje še vedno umirajo, a manj pogosto kot na vrhuncu pandemije.