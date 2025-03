Pregled - šport, 8. 3. (sobota)

Ljubljana, 8. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 8. marca.

TRONDHEIM - Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na svetovnem prvenstvu v Trondheimu postal prvak na veliki skakalnici. Sprva drugouvrščeni Norvežan Marius Lindvik je bil diskvalificiran zaradi manipulacije z dresom. Avstrijec Jan Hörl je tako napredoval na drugo mesto, bron pa je osvojil Japonec Ryoyu Kobayashi. Napredovala sta tudi Anže Lanišek, ki je pristal tik za stopničkami na četrtem mestu, in Lovro Kos, ki je bil deseti.

SIENA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je kljub grdemu padcu 50 km pred ciljem še tretjič v karieri slavil na klasiki Strade Bianche. Na 213 km dolgi trasi v Sieni z 71 km makadamskih odsekov je za 1:24 minute ugnal drugouvrščenega Britanca Toma Pidcocka, s katerim sta večino časa skupaj bežala v zadnjih 80 km.

BAKU - Slovenska gimnastična odprava je prvi dan finalov na svetovnem pokalu v Bakuju presegla pričakovanja. Teja Belak in Tjaša Kysselef sta na preskoku tudi na drugi postaji sezone stali na zmagovalnem odru, zasedli sta drugo oziroma tretje mesto. Njun uspeh sta dopolnila Lucija Hribar, srebrna na dvovišinski bradlji, ter Luka Bojanc, peti na krogih.

APELDOORN - Slovenska atletinja Tina Šutej je na dvoranskem evropskem prvenstvu v nizozemskem Apeldoornu osvojila srebrno medaljo v skoku s palico. Anita Horvat se je uvrstila v finale teka na 800 metrov, Anej Čurin Prapotnik pa je na 60 m obstal v polfinalu in imel skupno 13. čas,

LINZ - Slovenska judoistka Kaja Kajzer je zmagovalka velike nagrade v Linzu v svoji novi kategoriji do 63 kg. V finalu je po več kot šestih minutah podaljška ugnala Japonko So Morichika. Kaja Schuster pa je z bronom osvojila svoje prvo odličje v kategoriji do 70 kg.

ATENE - Košarkarice Slovenije bodo predtekmovanje jubilejnega 40. evropskega prvenstva igrale v Bologni skupaj s Srbijo, Italijo in Litvo, je določil žreb danes v Atenah.

KVITFJELL - Švicar Franjo von Allmen je zmagovalec smuka alpskih smučarjev za svetovni pokal v norveškem Kvitfjellu. Švicarji so dosegli trojno zmago, tik pod stopničkami je ostal najboljši Slovenec Miha Hrobat. Nejc Naraločnik je bil sedmi za izid kariere.

ARE - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka veleslalomske tekme svetovnega pokala alpskih smučark v švedskem Areju. Edina slovenska finalistka Neja Dvornik je bila 21.

NOVE MESTO - Šved Sebastian Samuelsson je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme za svetovni pokal v Novem Mestu na Češkem. Jakov Fak je bil 37.

NOVE MESTO - Francozinja Julia Simon je zmagovalka ženske biatlonske zasledovalne tekme v Novem Mestu na Češkem. Slovenske barve je branila le Anamarija Lampič, ki je zgrešila deset tarč in tekmo končala kot 52.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava Big Banga in Nafte 1903 so se v 24. krogu Prve lige Telemach razšli brez zmagovalca z 1:1 (0:1), Mura je z 2:0 (2:0) doma premagala Kalcer Radomlje, Koper pa je s 3:2 (2:1) v gosteh ugnal Domžale.

LAŠKO - Košarkarji ECE Triglava so v 20. krogu lige OTP banka premagali Zlatorog Thermano s 74:56 (27:17, 41:33, 51:41).

TRONDHEIM - Kraljevska disciplina v smučarskem teku na 50 km je na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu pripadla Norvežanu Johannesu Hoesflotu Klaebu, ki je zlato osvojil v vseh šestih disciplinah. Slovenca Valerij Gontar in Miha Ličef sta zasedlaa 40. in 55. mesto.

TRONDHEIM - Najboljši nordijski kombinatorec zadnjega obdobja Norvežan Jarl Magnus Riiber se od svetovnih prvenstev poslavlja z zlato kolajno, že tretjo na prvenstvu v Trondheimu.

DENVER - Košarkarji Denverja, pri katerih Slovenec Vlatko Čančar po odločitvi trenerja ni igral, so v ligi NBA po podaljšku premagali Phoenix s 149:141.