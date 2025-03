Pregled - svet, 8. 3. (sobota)

BERLIN - Zmagovalna Krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska Krščansko-socialna unija (CSU) sta uspešno končali uvodne koalicijske pogovore s socialdemokrati (SPD), je potrdil najverjetnejši naslednji kancler in vodja CDU Friedrich Merz. Strani sta se po njegovih besedah dogovorili tudi o zavračanju prosilcev za azil na mejah. Za spodbujanje gospodarstva želita unija in SPD uvesti spodbude za naložbe ter začeti davčno reformo. Vodja SPD Lars Klingbeil pa je poudaril, da je njegova stranka dosegla jamstva za ključne socialne zahteve. Koalicijska pogajanja bi se lahko pričela naslednji teden.

DONECK - V novem ruskem napadu v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine je bilo v petek zvečer ubitih najmanj 11 ljudi, so sporočile reševalne službe. Še več deset je ranjenih. O smrtnih žrtvah in poškodovanih poročajo tudi drugod z vzhoda Ukrajine. Ukrajina je bila že v noči na petek tarča obsežnih ruskih napadov, ki so ciljali njeno energetsko infrastrukturo.

SEUL - Suspendiranega južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola so v skladu z odločitvijo sodišča izpustili iz pripora. Sodišče je pripor odpravilo iz tehničnih in pravnih razlogov. Yoon bo tako na prostosti pričakal odločitev o svoji morebitni odstavitvi zaradi razglasitve vojnega stanja, o čemer presoja ustavno sodišče.

DŽEDA/LONDON/PARIZ/... - Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija ter Organizacija za islamsko sodelovanje so ločeno podprli načrt arabskih držav za obnovo Gaze. Načrt, ki so ga predlagale egiptovske oblasti, so arabski voditelji pred tem sprejeli v torek in tako zavrnili ideje ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede palestinske enklave. Izrael je medtem nadaljeval z blokado in napadi v Gazi ter v Libanonu.

DAMASK - Sirske varnostne sile in njihovi zavezniki so v zadnjih dneh ubili več kot 500 civilistov iz vrst alavitske manjšine, je v poročilu navedel Sirski observatorij za človekove pravice. Navedbe o rastočem številu žrtev prihajajo ob silovitih spopadih oblasti z borci, zvestimi nekdanjemu predsedniku Bašarju al Asadu, ki pripada omenjeni manjšini. Sirski predsednik Ahmed al Šara je v petek upornikom sporočil, naj se predajo "preden bo prepozno".

WASHINGTON/SARAJEVO - Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v petek ob naraščanju napetosti v Bosni in Hercegovini opozoril, da dejanja predsednika Republike Srbske Milorada Dodika ogrožajo varnost v državi. Dodik, ki velja za podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v odzivu za ameriška stališča obtožil bivšo vlado predsednika Joeja Bidna. Mednarodna vojaška misija Eufor je medtem napovedala krepitev prisotnosti v državi. Poudarili so, da gre za preventivni ukrep.

RIM - Papež Frančišek je preživel mirno noč v bolnišnici, so sporočili iz Vatikana. Papež, ki je decembra dopolnil 88 let, se že tri tedne bori s pljučnico. Od hospitalizacije 14. februarja se ni pojavil v javnosti.

ATENE - Grška vlada je v petek prestala glasovanje o nezaupnici, ki ga je zahtevala opozicija. Opozicija vlado obtožuje uničenja dokazov o železniški nesreči pri Larisi leta 2023, v kateri je umrlo 57 ljudi. Javnomnenjske ankete kažejo, da je večina Grkov prepričanih, da so uradniki po nesreči prikrili pomembne dokaze, kar je upočasnilo preiskavo, ki še vedno traja.

PEKING - Kitajska je sporočila, da bo uvedla carine na uvoz nekaterih kanadskih izdelkov, vključno z repičnim oljem in svinjino. Napoved sledi koncu pekinške preiskave carin, ki jih je na kitajsko blago lani uvedla Kanada. Z možnostjo novih carin pa je Kanadi zagrozil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

WASHINGTON - V ZDA odmevajo medijska poročila o domnevnem odkritem prepiru na četrtkovi seji vlade, kjer naj bi se državni sekretar Marco Rubio in minister za promet Sean Duffy zaradi odpuščanj besedno spopadla z vodjo urada za vladno učinkovitost (Doge) Elonom Muskom. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek te navedbe zavrnil.

NEW YORK - Ameriški predsednik Donald Trump je newyorški univerzi Columbia v petek odvzel 400 milijonov dolarjev zveznih sredstev z obtožbo, da ni storila dovolj za zaščito judovskih študentov med lanskimi propalestinskimi protesti proti vojni v Gazi. S sankcijami je zagrozil tudi ostalim univerzam ter domačim in tujim aktivističnim študentom.

COLUMBIA - V ameriški zvezni državi Južna Karolina so v petek s strelskim vodom usmrtili 67-letnega zapornika Brada Sigmona, kar je prva takšna usmrtitev v ZDA po letu 2010. Na smrt obsojeni Sigmon je strelski vod izbral, ker se je bal, da bi bila smrt s smrtonosno injekcijo ali električnim stolom bolj trpeča.

SANTA FE - Legendarni filmski igralec Gene Hackman je februarja umrl zaradi odpovedi srca, njegova soproga, pianistka Betsy Arakawa pa zaradi pljučnega virusa, je v petek na novinarski konferenci povedala mrliška oglednica Santa Feja v ameriški zvezni državi Novi Mehiki Heather Jarrell. 95-letnega Hackmana in 63-letno soprogo so našli mrtva vsakega v svojem prostoru na njunem domu v Santa Feju 26. februarja. Policija je uvodoma menila, da je smrt sumljiva, čeprav na telesih ni bilo znamenj nasilja.