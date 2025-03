Delo o razpoloženju v svetu (8. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Zorana Baković v komentarju Paleokonservativizem v treh hitrih potezah piše, da je Kitajska pripravljena na vojno, če ZDA to želijo, pa naj bo to carinska, trgovinska ali katerakoli druga oblika vojne. Meni, da se ta naravnanost sklada z ideologijo paleokonservativizma iz 19. stoletja, ko organizacije, kot so ZN, Nato ali EU še niso obstajale.