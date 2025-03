Finance Manager o bolniških odsotnosti (7. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Peter Frankl v komentarju Norosti bolniških odsotnosti. Podjetja in država, molzna krava piše o negativnem vplivu bolniških odsotnosti na podjetja. Avtor poudarja, da je do neke mere poslanstvo podjetij, da so družbeni korektiv. Hkrati pa meni, da so zlorabljena za koristi namišljenih bolnikov in izvajanje državne socialne politike, kar ni prav.