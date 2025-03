Pregled - šport, 7. 3. (petek)

TRONDHEIM - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je nova svetovna prvakinja na veliki skakalnici. Na SP v nordijskem smučanju je kljub odpovedani finalni seriji v Trondheimu konkurenco ugnala kar za 14,2 točke. Druga je bila Nemka Selina Freitag, tretja pa Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Druga slovenska predstavnica Ema Klinec je bila 15. Prevc je postala prva skakalka v zgodovini, ki je na enem prvenstvu slavila tako na srednji kot veliki napravi. Hkrati je postala tretja slovenska zmagovalka ali zmagovalec na veliki skakalnici, potem ko je to uspelo še Franciju Petku leta 1991 in Timiju Zajcu pred dvema letoma na domačem SP v Planici.

LINZ - Judoistka celjskega Z'Dežele Sankakuja Nika Tomc je na veliki nagradi v Linzu v kategoriji do 57 kg osvojila srebrno kolajno in prav na 19. rojstni dan dosegla največji uspeh v karieri. Mlado slovensko reprezentantko je v finalu ugnala prva nosilka Nemka Seija Ballhaus.

APELDOORN - Žirovska atletinja Neja Filipič je na dvoranskem evropskem prvenstvu v nizozemskem Apeldoornu v finalu troskoka osvojila osmo mesto s 13,39 metra. Anita Horvat se je v teku na 800 m uvrstila v polfinalu. Branilka srebra s prejšnjega prvenstva predlani v Istanbulu je v drugi skupini prvega kroga zmagala z 2:08,71 in bo tekla v polfinalu v soboto ob 19.53.

TRONDHEIM - Švedske smučarske tekačice so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojile zlato kolajno v štafetnem teku na 4 x 7,5 km. V srditem boju za odličje najbolj žlahtnega leska so za 0,7 sekunde prehitele drugouvrščene Norvežanke, bronaste pa so bile Nemke (+1:13,4). Slovenke na ekipni tekmi niso nastopile.

TRONDHEIM - Nemški nordijski kombinatorci so na ekipni tekmi osvojili zlato kolajno. Čeprav niso bili prvi favoriti, so izkoristili diskvalifikacijo Norvežana Joergena Graabaka na skakalnici in v teku nato prehiteli Avstrijce. Ti so bili na koncu drugi, na tretje pa so s petega po skokih napredovali Norvežani. Slovenci v ekipni preizkušnji niso nastopili.

KVITFJELL - Italijan Dominik Paris je zmagovalec prvega od dveh smukov za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kvitfjellu. Petintridesetletnik je prišel do 19. zmage na smukih, prve po 14 mesecih. Dva Slovenca sta se zavihtela med dvajseterico, Miha Hrobat na 11. (+1,27) in Nejc Naraločnik z izidom kariere na 19. mestu (+2,38).

NOVE MESTO - Norveška biatlonka Ingrid Landmark Tandrevold je zmagovalka sprinta za svetovni pokal v Novem Mestu na Češkem. S strelsko ničlo je prehitela francosko falango Justine Braisaz Bouchet (1 zgrešen strel), Julio Simon (0)in Lou Jeanmonnot (1). Anamarija Lampič je zasedla 21. mesto.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z 32 točkami, 12 podajami in sedmimi skoki popeljal Los Angeles Lakers do prestižne zmage po podaljšku s 113:109 nad New York Knicks; po rednem delu je bilo 99:99. Prvi zvezdnik severnoameriške lige NBA LeBron James je k osmi zaporedni zmagi jezernikov dodal 31 točk.

LJUBLJANA - Kapetan košarkarjev Cedevite Olimpije Jaka Blažič si je na sredini tekmi proti Bešiktašu v Stožicah resneje poškodoval zapestje in bo okreval daljše obdobje. Kot so še zapisali v klubu, so zdravniški pregledi pokazali, da gre pri poškodbi za parcialno rupturo vezi v zapestju.

ČAKOVEC - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi za zaprtimi vrati v Prelogu izgubila proti Hrvaški z 20:22 (8:11). Pri Slovenkah je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli.

LJUBLJANA - Slovenska ženska teniška reprezentanca je dobila tekmici v skupinskem delu prve evroafriške skupine pokala Billie Jean King. Tekmovanje bo potekalo od 8. do 12. aprila v Litvi, Slovenija pa se bo tam pomerila s Srbijo in z Litvo. Slovenija je trenutno na 16. mestu med 142. reprezentancami sveta. Srbija je 26., Litva pa 44.