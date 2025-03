Pregled - svet, 7. 3. (petek)

BRUSELJ - Voditelji EU so na četrtkovem zasedanju podprli načrt Evropske komisije za okrepitev obrambnih zmogljivosti članic. Ta med drugim predvideva finančni instrument v vrednosti 150 milijard evrov za naložbe v obrambo. Po besedah predsednika Evropske sveta Antonia Coste je srečanje pokazalo, da je EU kos izzivu. Glede nadaljnje podpore Ukrajini se zaradi nasprotovanja madžarskega premierja Viktorja Orbana niso uspeli poenotiti. Orban je kasneje napovedal, da bodo na Madžarskem v prihodnjih tednih izvedli referendum o članstvu Ukrajine v EU. Ob tem je ocenil, da bi se v primeru pridružitve Ukrajine EU porušil celoten gospodarski sistem povezave.

MOSKVA - Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je obsodil konfrontacijsko retoriko EU do Rusije, potem ko so se voditelji držav članic unije v četrtek dogovorili o krepitvi obrambnih zmogljivosti. Dodal je, da Rusija pozorno spremlja EU, ki "aktivno razpravlja o militarizaciji" in naslavlja Rusijo kot "glavnega sovražnika".

KIJEV/MOSKVA - Energetska infrastruktura v več ukrajinskih regijah je bila tarča ruskih napadov s skoraj 60 raketami in 200 droni, pri čemer jih je zračna obramba večino sestrelila, je sporočila ukrajinska vojska. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih v luči napadov znova pozval k enomesečni prekinitvi vojskovanja v zraku in na morju. Skupno je bilo v napadih ranjenih 18 ljudi. Rusija je medtem nad svojim ozemljem po lastnih navedbah sestrelila 39 ukrajinskih dronov.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši izrazil razumevanje za zadnji ruski napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo in dejal, da se težje dogovarja z Ukrajino kot Rusijo. V posnetku pogovora je Trump tudi ponovil, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu verjame. Pred tem je sicer zagrozil Rusiji z obsežnimi sankcijami in carinami. Ob tem se je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social zavzel za prekinitev ognja in dogovor o miru v Ukrajini.

WASHINGTON - Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na četrtkovem srečanju z britanskim kolegom Johnom Healeyjem zavrnil obtožbe, da je predsednik ZDA Donald Trump glede vojne v Ukrajini na strani Rusije. Dejal je, da Trumpa zanima le mir, ki da so mu zaradi njegovega vodstva bližje kot kadarkoli prej.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek postavil pod vprašaj zavezanost ZDA kolektivni obrambi v zvezi Nato. Dejal je, da ne bodo branili članic zavezništva, ki ne plačajo dovolj za skupno obrambo.

DAMASK - V spopadih med varnostnimi silami in oboroženimi borci, zvestimi nekdanjemu predsedniku Bašarju Al Asadu, na zahodu Sirije je bilo ubitih 230 ljudi, več deset pa ranjenih, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Ob tem je še sporočil, da so sirske varnostne sile v več okrožjih usmrtile 134 civilistov, pripadnikov alavitske manjšine, ki ji pripada Asad. Kasneje so iz Damaska sporočili, da bodo sprožili varnostno operacijo v mestu Kardaha na zahodu Sirije, rojstnem kraju strmoglavljenega predsednika. Združeni narodi, Rusija in Iran so pozvali k ustavitvi spopadov.

BEOGRAD - V Srbiji potekajo novi množični shodi v organizaciji študentov. Pozive k državljanski nepokorščini in drugi splošni stavki, ki je prvič potekala konec januarja, so tudi tokrat podprli številni sindikati in združenja. Množični protesti po državi potekajo od smrtonosne novembrske nesreče v Novem Sadu.

BANJALUKA - Dan po uveljavitvi ustavno spornih zakonov v Republiki Srbski naraščajo napetosti v BiH. Po poročanju nekaterih medijev so Srbi zapustili urad državne agencije Sipa v Banjaluki na zahtevo notranjega ministrstva entitete, ki naj bi ga nameravalo prevzeti. To se nato ni zgodilo, Sipa pa je omenjeno zanikala. Bošnjaški član predsedstva BiH Denis Bećirović je pozval k okrepitvi sil Eufor in Nato, medtem ko o zakonih na izredni seji presoja ustavno sodišče BiH.

BEOGRAD - Vladimir Putin jasno vidi poskuse visokega predstavnika v BiH, da zruši Milorada Dodika, je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. V ospredju pogovora so bili sicer gospodarsko sodelovanje, razmere v BiH in dogajanje v Srbiji, ki ga Vučić označuje za poskus barvne revolucije. Vučić je na Instagramu potrdil tudi srečanje s Putinom 9. maja, ko se bo udeležil praznovanja 80. obletnice zmage nad fašizmom na Rdečem trgu v Moskvi.

KAIRO - Delegacija palestinskega gibanja Hamas je prispela v egiptovsko prestolnico, kjer se bodo v soboto sestali z egiptovskimi uradniki na pogajanjih o podaljšanju prekinitve ognja v Gazi. Izrael želi podaljšanje prve faze dogovora, Hamas pa vztraja pri začetku druge faze in umiku izraelskih sil iz Gaze ter podpori egiptovskega načrta za Gazo. Odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff je pozdravil egiptovski načrt kot "prvi korak v dobri veri" in izrazil prepričanje, da je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu uspelo spodbuditi druge akterje na Bližnjem vzhodu, da predstavijo svoje proaktivne predloge glede Gaze.

BUKAREŠTA - Skrajno desni romunski predsedniški kandidat Calin Georgescu je vložil kandidaturo za ponovljene predsedniške volitve, ki bodo potekale maja, potem ko je romunsko ustavno sodišče razveljavilo prvi krog volitev, v katerem je novembra lani presenetljivo zmagal. Georgescu je bil medtem tudi obtožen zaradi lažnih izjav o financiranju volitev.

RAMALA - Operacije izraelske vojske na Zahodnem bregu vse bolj ustrezajo viziji o nasilni priključitvi palestinskih ozemelj, je sporočila agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Izraelske sile so konec januarja sprožile obsežno operacijo na zasedenem Zahodnem bregu, razdejale več naselij in razselile več deset tisoč ljudi. Begunska taborišča so v večji meri izpraznjena, njihovi prebivalci pa si s težavo iščejo zasilne nastanitve. Predstavnik UNRWA je opozoril tudi na obsežno uničevanje infrastrukture in bivališč.

WASHINGTON/TEHERAN - Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da je v pisnem sporočilu pritisnil na Iran in predlagal začetek pogovorov o preprečevanju razvoja iranskega jedrskega orožja. Če Iran ne bo pripravljen na pogovore, bi lahko ZDA posredovale tudi z vojsko, je še napovedal Trump. Iranski zunanji minister Abas Aragči je v odzivu dejal, da neposrednih pogovorov z ZDA ne bo, dokler bo veljala t. i. politika maksimalnega pritiska.

RIM - Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja stabilno, vendar ima še vedno zapleteno klinično sliko, zato so previdni s kakršnimi koli napovedmi. Ponoči še naprej uporablja kisikovo masko, čez dan pa nosne kanile, s katerimi mu dovajajo kisik. Od hospitalizacije 14. februarja se Frančišek ni pojavil v javnosti. V četrtek so objavili tudi zvočni posnetek, v katerem se je zahvalil vernikom, ki molijo zanj.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek začasno, do 2. aprila, zamrznil tudi zaračunavanje 25-odstotnih carin na uvoz blaga in storitev iz Kanade, ki jih pokriva prostotrgovinski sporazum USMCA. Podoben ukrep je Trump pred tem sprejel tudi za Mehiko. Ob tem je sicer zavrnil, da se je za to odločil zaradi pritiska borznih trgov.

PEKING - Kitajska se bo odločno uprla pritiskom ZDA, je sporočil kitajski zunanji minister Wang Yi, ki je bil znova kritičen do dodatnih ameriških carin na uvoz iz Kitajske. Opozoril je, da bi po svetu lahko zavladal zakon džungle, če bi vsaka država sebe postavljala na prvo mesto. Prav tako je podprl prizadevanja za mir v Ukrajini in Gazi.

BRUSELJ - Evropska komisija je pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žensk, predstavila načrt za pravice žensk, ki predstavlja dolgoročno politično vizijo za napredek na področju pravic žensk, saj želi komisija zagotoviti, da bodo pravice žensk in enakost spolov ostali v središču politik in ukrepov povezave. Načrt se osredotoča na odpravo strukturnih diskriminatornih norm v družbi z več ključnimi cilji. Prizadeva si za odpravo nasilja zaradi spola ter zagotavljanje podpore in zaščite žrtvam. Pred dnevom žensk je komisija danes objavila tudi poročilo o enakosti spolov za leto 2025. V njem izpostavlja, da je napredek na področju enakosti spolov še vedno počasen in neenakomeren po področjih in državah, čeprav je bilo v okviru strategije za enakost spolov za obdobje 2020-2025 sprejetih več odločnih pobud.