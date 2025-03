Sodobna Amazonka slikarke Ane Sluga na razstavi ob dnevu žensk

Pivka, 8. marca - V Hiši kulture v Pivki so na predvečer mednarodnega dneva žensk odprli razstavo Pozabljeni pogovori, na kateri slike Ane Sluga s humorjem in ironijo spregovorijo o različnih družbenih temah, od identitete in osebne zgodovine do socialnih razmerij in vsakdanjih situacij skozi žensko figuro. Razstava bo na ogled do konca meseca.