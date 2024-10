V Hiši kulture v Pivki se obeta raznolika razstavna sezona

Pivka, 5. oktobra - V Hiši kulture v Pivki so v petek zvečer zagnali novo razstavno sezono z vizualno umetnico Sonjo Vulpes, ki pod angleškim naslovom Cake do 25. oktobra predstavlja dve najnovejši seriji grafik. Do poletja bo sledilo še sedem samostojnih razstav, grafična delavnica in razstava nastalih del ter nova javna poslikava v mestu.